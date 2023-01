Serie A, Empoli-Sampdoria 1-0: decide Ebuehi, furia blucerchiata nel finale

EMPOLI-SAMPDORIA 1-0

Al Castellani segna l'ex Venezia al 55', ma i liguri si vedono annullare un gol a Colley a tempo scaduto: Stankovic a -7 dal Sassuolo

La diciottesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria al Castellani dell'Empoli, che batte 1-0 la Sampdoria. I blucerchiati colpiscono una traversa con Leris, poi al 55' Ebuehi decide il match di testa su calcio d'angolo. Nel finale, i liguri si vedono annullare l'1-1 di Colley per fallo di mano di Gabbiadini e restano a 9 punti, a -7 dalla zona salvezza e dal Sassuolo. L'Empoli, invece, sale a quota 22, agganciando il Bologna.

LA PARTITA

Prima vittoria nel 2023 per l'Empoli, che dopo due pareggi batte 1-0 la Sampdoria al Castellani, inguaiando ulteriormente i blucerchiati che protestano nel finale per il gol annullato a Colley. La prima occasione è il destro in area di Marin bloccato senza problemi da Audero, bravo anche a metà primo tempo su Ebuehi. Al 28', invece, è la traversa a salvare i toscani sul colpo di testa di Leris. Le ultime opportunità prima dell'intervallo sono il destro dell'ex Caputo alto sopra la traversa e la deviazione da pochi passi sul cross dalla sinistra di Bandinelli nel recupero, poi le squadre vanno a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, i blucerchiati impegnano subito Vicario con il destro dal limite di Vieira, poi al 55' la partita si sblocca: calcio d'angolo di Marin e colpo di testa vincente di Ebuehi, che fa 1-0. Il gol subito convince Stankovic ad inserire Sabiri, Winks (all'esordio) e Zanoli, togliendo uno spento Verre. Gli ospiti iniziano ad accelerare e il marocchino spaventa subito Vicario, che poi para due volte su Djuricic.

Il forcing finale della Samp non paga grazie anche alle parate di Vicario su Lammers, poi al 97' l'episodio che fa infuriare Stankovic: gol di Colley, ma la rete non viene convalidata per fallo di mano di Gabbiadini, che cade tuttavia dopo aver subito fallo in area. Santoro annulla e alla fine si resta sull'1-0 per l'Empoli, che sale a quota 22 agganciando il Bologna. Resta a 9, invece, la Sampdoria, ora a -7 dalla zona salvezza.

LE PAGELLE

Vicario 7 - Nessun miracolo, ma le sue parate soprattutto su Gabbiadini, Vieira e Lammers sono incisive e decisive: la vittoria porta anche la sua firma.

Ebuehi 7 - Già pericoloso nel primo tempo, decide la sfida con un bel colpo di testa: premio per un match con poche sbavature.

Caputo 6 - Il grande ex ci prova più volte, ma l'imprecisione e Audero gli impediscono di pungere. La prova è comunque positiva.

Audero 5 - Attento nel primo tempo, ma l'uscita in occasione del gol dell'Empoli è completamente sbagliata, per tempi e modalità.

Lammers 6 - L'altro ex di giornata è uno di quelli che ci mette il maggiore impegno, ma non riesce a pungere anche per via di un super Vicario.



IL TABELLINO

EMPOLI-SAMPDORIA 1-0

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Ebuehi 7 (32' st Stojanovic 5,5), Ismajli 6, Luperto 6, Parisi 6,5; Akpa Akpro 6 (40' st Fazzini sv), Marin 6,5, Bandinelli 6 (18' st Haas 6); Baldanzi 6 (18' st Pjaca 6); Caputo 6, Satriano 6 (32' st Cambiaghi 6). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Bajrami, Degli Innocenti, Ekong. All.: Zanetti 6

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 5; Colley 6, Nuytinck 6, Amione 5,5 (17' st Winks 6); Leris 5 (18' st Zanoli 6), Vieira 5,5 (24' st Paoletti 6), Djuricic 5, Augello 6; Verre 5,5 (15' st Sabiri 5,5); Lammers 6, Gabbiadini 5,5. A disp.: Turk, Ravaglia, Murillo, Yepes, Montevago. All.: Stankovic 6

Arbitro: Santoro

Marcatore: 10' st Ebuehi

Ammoniti: Leris (S), Vieira (S), Gabbiadini (S), Parisi (E), Marin (E), Ismajli (E), Stojanovic (E), Sabiri (S), Vicario (E), Djuricic (S)

Note: recupero 2'+13'



LE STATISTICHE

- L’Empoli ha vinto tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2018.

- Tyronne Ebuehi è il primo giocatore nigeriano a segnare con la maglia dell'Empoli in Serie A. In generale, il terzo difensore di questa nazionalità a trovare la via della rete nella massima serie dopo Ola Aina e Taribo West.

- Tra le squadre che attualmente occupano la seconda metà della classifica in Serie A, l'Empoli è quella che ha mandato in gol più giocatori (12).

- Razvan Marin ha partecipato attivamente a un gol per due match consecutivi in Serie A per la prima volta da aprile 2022 (due passaggi vincenti con la maglia del Cagliari in quel caso contro Juventus e Sassuolo).

- Questa è solo la terza volta che l’Empoli colleziona tre vittorie casalinghe consecutive senza subire reti in Serie A dopo esserci già riuscita nel gennaio 2017 (tre) e nel febbraio 2007 (quattro in quel caso).

- L’Empoli non ha perso nessuno degli ultimi quattro match in Serie A (2V, 2N): la squadra toscana ha collezionato quattro gare da imbattuta nella massima serie per la prima volta da settembre 2022 (4 pareggi di fila in quel caso).

- L’Empoli è rimasta imbattuta nelle prime tre gare di Serie A di un anno solare per la seconda volta (1V, 2N) dopo esserci già riuscita nel 2017 (2V, 1N).

- A partire dalla scorsa stagione, la Sampdoria è la squadra che ha perso il maggior numero di partite in Serie A (35 su 56).

Solamente contro Sassuolo (11) e Roma (10), l’Empoli aveva calciato più volte in porta nel primo tempo che contro la Sampdoria in questa Serie A (nove).

- 50ª presenza in Serie A per Jean-Daniel Akpa Akpro.

- L’Empoli ha schierato una formazione dall’età media di 26 anni e 135 giorni, l’undici titolare più anziano per la squadra toscana in questo campionato.