Elezioni Figc, la nuova sfida di Galliani parte con un gesto di distensione: non farà ricorso sulla candidatura di Malagò

Secondo le ricostruzioni, il Genoa tramite l'ad Andres Blazquez aveva deciso di dare appoggio a Galliani quando alcune squadre di Serie A avevano spinto per la candidatura dell'ex dirigente di Milan e Monza. In seguito, però, il presidente rossoblù Dan Sucu, dopo un confronto con Malagò, aveva deciso di continuare con l'appoggio all'attuale commissario come era accaduto nelle elezioni dello scorso giugno. Sucu dunque aveva firmato per Malagò e contestualmente Blazquez aveva inviato a Galliani una Pec in cui si chiedeva "la revoca dell'accredito alla candidatura (...) in ragione della mutata volontà della proprietà e del club che rappresento. Pertanto l'accredito sopraccitato deve considerarsi non più valido ed efficace (...) e in nessun modo o ad alcun fine utilizzabile".