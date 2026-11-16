Elezioni Figc, la nuova sfida di Galliani parte con un gesto di distensione: non farà ricorso sulla candidatura di Malagò
La lettera dell'avvocato dell'ex dirigente di Milan e Monza: "Gesto di responsabilità anche se considerare efficace l'accredito del Genoa può essere un precedente pericoloso"
Non ci saranno ulteriori strascichi nella vicenda della candidatura (con l'appoggio della Serie A) di Giovanni Malagò nelle elezioni per il nuovo presidente Figc previste per il prossimo 14 dicembre. Tramite una lettera del suo legale, Adriano Galliani (anche lui candidato, con l'appoggio di calciatori e allenatori) ha infatti annunciato di non impugnare l'ammissione della candidatura dell'attuale commissario: "Nonostante considerare efficace l'accredito del Genoa (per Malagò, ndr) possa essere un pericoloso precedente, il sistema calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza anche con gesti di responsabilità come questo".
La lettera dell'avvocato di Galliani: "L’Avv. Filippo Lattanzi comunica la volontà del Sen. Adriano Galliani di non impugnare l’ammissione della candidatura del Dott. Giovanni Malagò alla carica di Presidente Federale. E tanto pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente. Il Genoa aveva infatti già accreditato il Sen. Galliani, quando ha sottoscritto un secondo accredito a favore del Dott. Malagò. La decisione del Sen. Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio, secondo il Sen. Galliani, ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo".
Il caso della doppia firma Genoa
Secondo le ricostruzioni, il Genoa tramite l'ad Andres Blazquez aveva deciso di dare appoggio a Galliani quando alcune squadre di Serie A avevano spinto per la candidatura dell'ex dirigente di Milan e Monza. In seguito, però, il presidente rossoblù Dan Sucu, dopo un confronto con Malagò, aveva deciso di continuare con l'appoggio all'attuale commissario come era accaduto nelle elezioni dello scorso giugno. Sucu dunque aveva firmato per Malagò e contestualmente Blazquez aveva inviato a Galliani una Pec in cui si chiedeva "la revoca dell'accredito alla candidatura (...) in ragione della mutata volontà della proprietà e del club che rappresento. Pertanto l'accredito sopraccitato deve considerarsi non più valido ed efficace (...) e in nessun modo o ad alcun fine utilizzabile".
La nuova sfida di Galliani
La contesa elettorale è partita e quando si aprono le porte della sfida Adriano Galliani è storicamente in prima linea. Classe 1944, monzese, una vita nel calcio e per il calcio, il Condor scende in campo con l'obiettivo di sempre: programmare e far crescere. Tanto, tantissimo come fatto soprattutto nei 31 anni di Milan, fianco a fianco con Silvio Berlusconi per la scalata al tetto del Mondo. Ventinove trofei ai livelli massimi. La misura del successo che arriva da lontano e resta per sempre.
Le meraviglie, poca voglia di contenerne la gioia. Ma soprattutto il pragmatismo e i tempi. La sfida è sempre stata vincere e presto. Come fatto proprio col Diavolo. Scu detto dopo due anni con un esordiente, Arrigo Sacchi, in panchina.
Per Adriano Galliani non c'è limite ai traguardi soprattutto se la motivazione nasce dal cuore. Quello per il Monza batte dalla nascita. Galliani ne è dirigente per 10 anni prima di andare al Milan. Torna in Brianza nell'estate 2018. Berlusconi acquisisce il Monza in Lega Pro e con Adriano Galliani lo trascina in poco più di tre anni, per la prima volta nella sua storia, in serie A.
Altra sfida vinta in una corte serrata al sogno, proprio come quando Galliani puntava e prendeva i campioni per il Milan degli Invincibili. L'occhio lungo, le porte aperte di Perez al Real Madrid ma l'umiltà di mettersi sempre in gioco come quando nel gennaio 2015 di persona andò a bussare al citofono di Mattia Destro per portarlo al Milan. Erano i famosi giorni del Condor. Quelli della zampata vincente che Galliani proverà a piazzare anche nella corsa alla presidenza federale.