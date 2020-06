Ecco il piano Uefa: tutta la Champions a Lisbona con le "Final Eight" 

L'INDISCREZIONE

L'Uefa ha deciso: sarà Lisbona la città destinata a ospitare la fase conclusiva della Champions League. La formula sarà quella dell'eliminazione diretta con le "Final Eight", gli stadi saranno il Da Luz e l'Alvalade e il periodo è quello compreso tra l'8 al 23 agosto. Salvo clamorosi retroscena questa sarà la decisione che l'Uefa comunicherà al termine del meeting del prossimo 17 giugno. Lisbona ha superato la candidatura di Madrid perché non ci sono squadre portoghesi superstiti in Champions, ha due stadi separati da pochi chilometri (mentre Madrid ha il problema del Bernabeu bloccato dai lavori di ristrutturazione) e in più la situazione del Coronavirus in Portogallo è più sotto controllo rispetto ad altri Paesi europei.

Tutta la Champions a porte chiuse, dunque, concentrata in due stadi della stessa città. La fase finale di questa stagione di Champions prenderà il via nel weekend dell'8 e 9 agosto con due partite, con orari diversi, il sabato e altrettante la domenica. Si parla, ovviamente, delle 4 gare che mancano per concludere il ritorno degli ottavi. Dal 12 agosto prenderanno il via le "Final Eight" a eliminazione diretta. Il 23 andrà in scena la finale al Da Luz.

Meno chiara la situazione dell'Europa League ma l'Uefa sta cercando una soluzione simile: unico Paese ed eliminazione diretta. E' probabile che sarà la Germania la Nazione che ospiterà tutta la fase finale della seconda manifestazione europea.