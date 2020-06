Dybala si mette alla guida, che sfide al simulatore

Dopo Buffon e Romagnoli, che in quarantena si sono divertiti al simulatore, anche Paulo Dybala si è messo alla guida. Postazione Sparco e pc, il talento della Juve ha postato su instagram il suo nuovo gioiello per poter sfidare gli amici al volante. Un modo per rilassarsi in vista dell'imminente ritorno in campo: sarà bravo anche con i pedali?