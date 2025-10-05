Dumfries arrabbiato per il cambio, Chivu spegne le polemiche: “Giusto si sia inca…”

Dopo il 'caso' Conte-De Bruyne, rischiava di scoppiare un caso anche in casa Inter per la sostituzione di Denzel Dumfries durante la gara con la Cremonese, ma ci ha pensato Chivu. L'esterno olandese dei nerazzurri, sostituito al 54' con Luis Henrique, non ha preso bene il cambio: ci ha messo sette minuti per uscire dal campo, ha dato un pugno leggero al pallone, aveva una smorfia contrariata e le telecamere lo hanno inquadrato mentre borbottava mentre si infilava il giaccone. Ma a spegnere subito le polemiche è stato il tecnico, che a modo suo nel dopo partita ha dichiarato: "Dumfries? Ho detto che volevo gente incazzata, sono felice se si è incazzato, sempre che si sia incazzato. E neanche mi interessa. Il mio obiettivo è proprio questo, far incazzare i giocatori. Ci siamo stretti la mano dopo la partita, gli ho fatto un paio di battute e poi è andato via. L'ho visto che se n'è andato con una sacca piena di maglie dell'Inter, gli ho chiesto che doveva farci. Ma se si è incazzato per il cambio sono felice".