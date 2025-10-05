Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Dumfries arrabbiato per il cambio, Chivu spegne le polemiche: “Giusto si sia inca…”

05 Ott 2025 - 08:41
© Getty Images

© Getty Images

Dopo il 'caso' Conte-De Bruyne, rischiava di scoppiare un caso anche in casa Inter per la sostituzione di Denzel Dumfries durante la gara con la Cremonese, ma ci ha pensato Chivu. L'esterno olandese dei nerazzurri, sostituito al 54' con Luis Henrique, non ha preso bene il cambio: ci ha messo sette minuti per uscire dal campo, ha dato un pugno leggero al pallone, aveva una smorfia contrariata e le telecamere lo hanno inquadrato mentre borbottava mentre si infilava il giaccone. Ma a spegnere subito le polemiche è stato il tecnico, che a modo suo nel dopo partita ha dichiarato: "Dumfries? Ho detto che volevo gente incazzata, sono felice se si è incazzato, sempre che si sia incazzato. E neanche mi interessa. Il mio obiettivo è proprio questo, far incazzare i giocatori. Ci siamo stretti la mano dopo la partita, gli ho fatto un paio di battute e poi è andato via. L'ho visto che se n'è andato con una sacca piena di maglie dell'Inter, gli ho chiesto che doveva farci. Ma se si è incazzato per il cambio sono felice".

Leggi anche

La macchina di Chivu ingrana e mette la quinta: ora Roma e Napoli per testare le ambizioni

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:33
MCH EINTRACHT-BAYERN 0-3 MCH

Eintracht-Bayern 0-3: gli highlights

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

02:19
DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:55
Milan, Nesta pazzo di Modric: "A San Siro non si vedeva uno così dai tempi di Pirlo"
11:48
Liga, Siviglia-Barcellona "dedicata" a Maradona
09:39
Allegri di nuovo su quella panchina, stasera lo Stadium lo accoglierà così
08:41
Dumfries arrabbiato per il cambio, Chivu spegne le polemiche: “Giusto si sia inca…”
08:04
Mondiali U20, Italia ko con Argentina ma azzurri agli ottavi