Djorkaeff: "Inter in prima fila per vincere la Champions"

"L’Inter non è una sorpresa: da Istanbul in poi ha consolidato la sua dimensione europea. Gioca bene, controlla, ha una rosa di esperienza. E un ottimo allenatore come Inzaghi, sintonizzato con la società e ambizioso. Oggi c’è una grande differenza tra l’Inter e le altre italiane: l’Inter è l’unica con una grande attitudine da Champions". Parola dell'ex nerazzurro Youri Djorkaeff alla Gazzetta dello Sport. "La Champions? Con il nuovo format è impossibile fare pronostici, ma l’Inter è lì in prima fila".