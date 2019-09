Nove tifosi, tra atalantini e fiorentini, sono stati raggiunti nei giorni scorsi da altrettanti Daspo, ovvero divieti di accedere a manifestazioni sportive, emessi dalla questura di Bergamo: per sei di loro, un

atalantino e cinque tifosi della Fiorentina, il provvedimento è stato deciso in relazione ai disordini avvenuti in occasione della partita Atalanta-Fiorentina del 25 aprile di quest'anno, mentre altri tre atalantini sono finiti nei guai perché ritenuti responsabili del lancio di tre bombe carta nelle vicinanze della questura di Bergamo nella notte tra il 3 e il 4 maggio. Oltre al provvedimento amministrativo, per tutti i coinvolti è scattata anche la denuncia a piede libero: per gli ultimi tre le accuse sono di danneggiamento, minaccia aggravata e detenzione di materiale esplodente, mentre per gli altri le accuse sono di

violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per violazione della normativa di sicurezza negli stadi.