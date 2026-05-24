Derby della Mole, a Torino nella notte sfiorato scontro tra ultrà

Uno scontro tra gruppi ultrà del Torino e della Juventus è stato evitato nella notte nel capoluogo piemontese grazie al dispositivo di controllo delle forze dell'ordine. Le due opposte fazioni si sono cercate per diverse ore in varie zone della città, monitorati dalla Digos della questura di Torino. Intorno alle 22, un gruppo numeroso di tifosi juventini si è ritrovato davanti alla sede dei Drughi, a Moncalieri, dove sono stati accesi anche alcuni fumogeni. Gli ultrà granata, circa un centinaio tra appartenenti a diversi gruppi organizzati della curva Maratona, si sono invece radunati inizialmente davanti a un locale nel quartiere Vanchiglia e poi in lungo Po Cadorna, nel cuore della movida torinese, a pochi metri da piazza Vittorio Veneto dove erano presenti alcuni mezzi dei reparti mobili della polizia. Successivamente, intorno a mezzanotte e mezza, i tifosi del Torino si sono spostati con auto e scooter nella zona sud della città, non lontano dallo stadio Olimpico-Grande Torino. Qui, poco dopo l'una, in via Spazzapan, gli ultrà bianconeri, anch'essi in gruppo numeroso, si sono avvicinati alla ricerca di un contatto, allontanandosi però alla vista delle pattuglie della Digos. L'allerta resta alta in vista della partita di questa sera. È previsto un corteo dei tifosi del Torino con partenza alle 17 dallo stadio Filadelfia e arrivo allo stadio Olimpico-Grande Torino.