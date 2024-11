Del Piero potrebbe candidarsi per diventare presidente Figc

Il 3 febbraio la Figc eleggerà il nuovo presidente e non è detto che Gabriele Gravina resterà al suo posto. L'attuale numero 1 della Federcalcio dovrebbe presentarsi per un terzo mandato, ma nelle ultime ore è spuntato un nome capace di sfidarlo e forse anche batterlo. Si tratta di quello di Alessandro Del Piero, pronto a entrare nella lista dei candidati per la poltrona più ambita del calcio italiano. Al momento non c'è alcun annuncio ufficiale, ma la candidatura dell'ex capitano della Juventus potrebbe essere ufficiale nel giro di pochi giorni.