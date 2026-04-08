dall'inghilterra

Vicario verso l'addio al Tottenham: l'Inter si candida per riportarlo in Italia

L'arrivo di De Zerbi potrebbe portare cambiamenti tra i pali della formazione londinese

08 Apr 2026 - 15:38
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Dopo tre stagioni al Tottenham, Guglielmo Vicario è pronto a tornare in Italia. Da tempo sulle sue tracce c'è l'Inter, che l'ha individuato come sostituto di Yann Sommer. Secondo i media inglesi, i londinesi dopo l'arrivo di Roberto De Zerbi in panchina e una stagione ben al di sotto delle aspettative, potrebbero infatti rivoluzionare la propria rosa in molti reparti e Vicario è uno dei principali candidati a lasciare gli Spurs. 

Inter-Vicario, basta una cena per infiammare il mercato

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Il ritorno in Italia?

Dall'ombra del Big Ben a quella della Madonnina, in caso di addio a Londra, Vicario potrebbe approdare a Milano sponda Inter. La dirigenza nerazzurra ha individuato proprio il suo profilo per sostituire Yann Sommer, in scadenza di contratto a giugno. Ventinove anni e conoscenza della Serie A, quello dell'ex portiere dell'Empoli è l'identikit ideale per difendere i pali dell'Inter dalla prossima stagione. Per portarlo in nerazzurro potrebbero servire circa 20 milioni di euro. Durante gli anni in Toscana, Vicario si era anche guadagnato la chiamata della Nazionale, con Roberto Mancini che nel settembre 2022 l'aveva convocato per le partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. L'esordio era però arrivato durante la prima stagione in Inghilterra, in occasione dell'amichevole contro l'Ecuador del marzo 2024. In Italia, Vicario ha vestito anche le maglie di Venezia, Perugia e Cagliari.

Presente e futuro In questo periodo l'obiettivo principale per gli Spurs è la salvezza - il Tottenham è a 30 punti, a +1 sul West Ham terzultimo -, ma si guarda già al futuro. La ricostruzione coinvolgerà certamente la porta e tra i candidati a prendere il posto di Vicario, come riporta il "The Sun" ci sono l'inglese James Trafford e l'olandese Bart Verbruggen. Il primo al Manchester City è chiuso da Gigio Donnarumma, il secondo è invece il titolare del Brighton, dove è già stato allenato da De Zerbi. Quest'anno Vicario ha giocato 43 partite, subendo 65 gol, 50 dei quali in Premier, con il Tottenham che è la terza peggiore difesa. Appena tredici invece le occasioni in cui ha mantenuto la porta inviolata in una stagione fallimentare per gli Spurs. Al momento Vicario è impegnato nel recupero dall'operazione ad un'ernia inguinale, si è operato a fine marzo e dovrebbe tornare disponibile per la fine di aprile.

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