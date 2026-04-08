Vicario verso l'addio al Tottenham: l'Inter si candida per riportarlo in Italia

Inter-Vicario, basta una cena per infiammare il mercato
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L'arrivo di De Zerbi potrebbe portare cambiamenti tra i pali della formazione londinese
Dopo tre stagioni al Tottenham, Guglielmo Vicario è pronto a tornare in Italia. Da tempo sulle sue tracce c'è l'Inter, che l'ha individuato come sostituto di Yann Sommer. Secondo i media inglesi, i londinesi dopo l'arrivo di Roberto De Zerbi in panchina e una stagione ben al di sotto delle aspettative, potrebbero infatti rivoluzionare la propria rosa in molti reparti e Vicario è uno dei principali candidati a lasciare gli Spurs.
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Dall'ombra del Big Ben a quella della Madonnina, in caso di addio a Londra, Vicario potrebbe approdare a Milano sponda Inter. La dirigenza nerazzurra ha individuato proprio il suo profilo per sostituire Yann Sommer, in scadenza di contratto a giugno. Ventinove anni e conoscenza della Serie A, quello dell'ex portiere dell'Empoli è l'identikit ideale per difendere i pali dell'Inter dalla prossima stagione. Per portarlo in nerazzurro potrebbero servire circa 20 milioni di euro. Durante gli anni in Toscana, Vicario si era anche guadagnato la chiamata della Nazionale, con Roberto Mancini che nel settembre 2022 l'aveva convocato per le partite di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. L'esordio era però arrivato durante la prima stagione in Inghilterra, in occasione dell'amichevole contro l'Ecuador del marzo 2024. In Italia, Vicario ha vestito anche le maglie di Venezia, Perugia e Cagliari.