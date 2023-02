De Ligt fa pace col suo passato: "Seguo la Juve e spero vinca: mai criticato il club"

© afp

Mal interpretato. Non capito. O, peggio ancora, bollato ingiustamente come ingrato per frasi mai pronunciate. Tant'è, ma a distanza di alcuni mesi dal suo passaggio al Bayern Monaco, Matthijs De Ligt si è smarcato dalle frasi circa il suo passato juventino che tanto avevano fatto discutere e dopo aver dato la "colpa" a chi ha travisato o addirittura inventato quelle parole (sic!) ha voluto giurare amore verso la maglia bianconera. Presa di posizione a uso e consumo dei tifosi - che ora hanno ben altro a cui pensare - arrivata dopo il successo in Champions del Bayern contro il Psg al Parco dei Principi, dettate forse da un eccesso di entusiasmo per un vittoria che agevola non poco il cammino dei bavaresi verso i quarti di finale. Questo, infatti, il difensore olandese intervistato a fine partita: "Seguo ancora la Juve e non ho mai detto quelle cose che sono state scritte. Ma capisco i tifosi, che stanno comunque sostenendo la squadra anche in questo momento difficile. Spero che la Juve possa tornare a vincere e che possa fare bene anche in Europa League". Con buona pace di tutti, dunque, sapendo che a Torino, per quanto grati, non lo rimpiangono più di tanto: in primo luogo per i soldi che ha permesso al club di intascare e in secondo battuta perché la parte reinvestita su Bremer sta dando i frutti sperati.