De Ketelaere: "Sul mio gol non è mai fallo"

Charles De Ketelaere ha sbloccato il match contro la sua ex squadra, il Milan, in un episodio contestato a gran voce dal tecnico rossonero per un presunto fallo su Hernandez: "Sono contento del gol, ma soprattutto della vittoria. Hanno protestato molto, ma io salto in alto e per me non è mai fallo. Normale che le mie mani fossero in quella posizione". Il belga con l'Atalanta è sbocciato dopo aver deluso al primo anno col Milan: "Sono situazioni diverse. Sicuramente è fondamentale il fatto che a Bergamo sono arrivato con un anno di esperienza in più in Serie A, poi anche il modo di giocare. Sto più alto in campo e sono più libero, mi sento più importante in partita".