David Beckham compie 50 anni: le maglie della sua carriera
© italyphotopress | Manchester United: dal 1993 al 2003 ha fatto 85 gol in 394 presenze. Con la maglia dei Red Devils ha vinto 6 Premier League, 2 FA Cup, 2 Charity Shield, una Champions League e una Coppa Intercontinentale
© italyphotopress | Manchester United: dal 1993 al 2003 ha fatto 85 gol in 394 presenze. Con la maglia dei Red Devils ha vinto 6 Premier League, 2 FA Cup, 2 Charity Shield, una Champions League e una Coppa Intercontinentale