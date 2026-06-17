Daspo per 10 anni a un tifoso del Taranto dopo l'aggressione a un poliziotto

La Polizia ha notificato il Daspo della durata di dieci anni a un 44enne ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in relazione ai disordini avvenuti domenica scorsa al termine della gara Taranto-Gladiator, finale playoff nazionale del campionato di Eccellenza disputata allo stadio Italia di Massafra. L'uomo, originario di Palagiano, era già finito agli arresti domiciliari.



Nel caos creatosi vicino agli spogliatoi, il 44enne avrebbe aggredito un funzionario della Polizia intervenuto sul terreno di gioco per garantire la sicurezza dei giocatori del Taranto. Il poliziotto ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Il questore della città pugliese, Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto congruo il divieto per il tifoso di accedere per 10 anni ai luoghi in cui si svolgano incontri di calcio a qualsiasi livello agonistico o amichevole. Lo stesso provvedimento impedisce al tifoso di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dagli impianti sportivi in cui giocherà il Taranto nonché l'obbligo di firma per 5 anni, cinque minuti dopo inizio del primo tempo e cinque minuti dopo la fine del secondo tempo in occasione di ogni incontro disputato dalla formazione rossoblu.



La misura restrittiva applicata per la durata massima prevista dalla normativa in materia tiene conto anche della recidiva del 44enne che nel 2006 fu destinatario di un analogo provvedimento di Daspo per un periodo tre anni. All'epoca l'ultrà tarantino si rese responsabile allo stadio Menti di Castellammare di Stabia del lancio di una bottiglia nei confronti di un agente della Polizia.