Dalla Youth League a Pressing Champions League: tutto in diretta streaming su Sportmediaset.it

Torna la Champions League e Sportmediaset.it si mette in pole position. La lunga e ricca giornata dei nostri streaming in diretta si apre alle 13 con il TG di Sportmediaset e in contemporanea cone la sfida in Youth League tra i ragazzi del Genk e quelli del Napoli. Poi alle 15 la consueta chat con il nostro Sandro Sabatini, per continuare alle 16 con il secondo appuntamento con la Youth League con il match tra Barcellona e Inter. Dalle 18.30 alle 20.30 potrete vivere in diretta l'atmosfera all'esterno del Camp Nou in attesa che Alexis Sanchez scendano in campo e alle 23.20 l'appuntamento su con Pressing Champions League per rivevere il meglio della giornata di Champions.