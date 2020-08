Dalla Germania: Ballack operato per un tumore alla schiena

La notizia arriva dal Bild, uno dei quotidiani tedeschi più importanti: Michael Ballack, ex centrocampista di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea, uno dei giocatori più forti e iconici della recente storia calcistica della Germania, si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore presente vicino al midollo spinale. Come riferisce il BIld, la scoperta della malattia da parte dell'ex giocatore classe 1976 è avvenuta poco più di un mese fa, L'intervento è riuscito, ora per Ballack inizia una lunga e difficile convalescenza.