DALLA FRANCIA: "LA FIGC PUNTA RAYAN CHERKI"

Di talento a Rayan Cherki non manca di certo, semmai un po' di continuità. Il fantasista del Lione non ha ancora esordito con la nazionale maggiore della Francia dopo aver collezionato 11 gol in 20 partite con l'Under 21, ma secondo RMC Sport la Figc sarebbe intenzionata a proporgli di vestire la maglia azzurra... dell'Italia. Sul giocatore c'è l'interesse dell'Algeria, ma la presenza di un nonno pugliese lo renderebbe eleggibile anche per la nostra nazionale.