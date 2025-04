Dall'Argentina: "Wanda ha regalato due rolex a Keita con la carta di Icardi"

Lo scorso febbraio, ospite degli studi di Verissimo, Keita Baldé ha chiesto scusa alla moglie per il tradimento con Wanda Nara con tanto di denuncia nei confronti dell'argentina. I gossip su quest'ultima, ufficialmente sbarcata su OnlyFans, però non si fermano: al centro ancora il flirt con l'attuale attaccante del Monza. "Wanda ha regalato due Rolex a Keita comprandoli con la carta di credito di Icardi" la rivelazione del programma El Ejercito de la Mañana in onda in Argentina. Rivelazione che sicuramente non farà piacere all'ex Inter: tra Wanda e Mauro è in corso una vera e propria battaglia in tribunale.