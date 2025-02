Keita Baldé chiede scusa all'ex moglie: "Sei la donna della mia vita, Icardi e Wanda Nara senza cuore"

"Tradimento è una parola che fa male - le parole dell'ex Lazio e Inter -. È stato l'errore più grande della mia vita, con la donna della mia vita. Lei merita tutto l'amore e il rispetto del mondo, voglio assumermi tutte le responsabilità, uscire dal silenzio perché questo problema sta toccando la mia famiglia. Il giochino di Mauro e Wanda (accusarsi a vicenda pubblicamente di vari tradimenti, ndr) non fa parte della mia vita. Sono consapevole dello sbaglio che ho fatto, non dò tutte le colpe a loro, ma sanno che dall'altra parte ci sono altre persone, dei bambini... Il modo in cui hanno tirato fuori la cosa è senza cuore. Mi sono sentito piccolo per gli errori che ho commesso, Simona è l'unica donna che amerò per il resto della mia vita".