Mauro Icardi e Wanda Nara sono separati, c'è la sentenza

Icardi su Instagram ha postato una storia con sullo sfondo una foto di Johnny Depp durante il processo che l'aveva visto vincere contro la ex Amber Heard: "Ora è tutto ufficiale, sentenza in mano. Ho aspettato qualche giorno per smascherare i mitomani che dicevano che non volevo divorziare. Come dicevo qualche settimana fa: il circo va avanti finché c'è chi applaude i pagliacci. La verità viene sempre alla luce, vado contro tutto e tutti a testa alta. Lotterò fino alla fine per chi fa del male alle mie figlie".