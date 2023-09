Dal calcio alla moda: Cristian Totti apre un nuovo negozio d'abbigliamento

Nonostante non abbia ancora compiuto 18 anni, Cristian Totti ha già le idee molto chiare. Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi sta provando a seguire le orme del padre vestendo la maglia della Primavera del Frosinone, ma al tempo stesso si è gettato nel mondo dell'imprenditoria aprendo un negozio di abbigliamento insieme a due amici. Come riportato dal "Corriere dello Sport" il punto vendita dovrebbe chiamarsi "Twenty3 Streets", anche se non è ancora chiaro se si tratterà di un luogo fisico oppure a esclusiva vendita online.