Totti, Ilary e Noemi allo stadio per Cristian: gelo e nessun contatto

RIUNITI PER IL FIGLIO

A un anno dalla burrascosa separazione, la coppia per la prima volta allo stesso evento pubblico

© instagram Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovati a un anno dall'annuncio della loro separazione per la prima volta allo stesso evento pubblico. L'occasione è stata il debutto del figlio Cristian con la Primavera del Frosinone contro la Roma al Tre Fontane. Tra i due grande gelo, nessun saluto e nessun contatto: l'ex capitano insieme alla compagna Noemi Bocchi con l'amica Elisa Barbieri e il marito Giancarlo Pantano, e dall'altro l'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi insieme a Melissa, la fidanzata del primogenito. Sugli spalti c'era anche il tecnico della Roma José Mourinho, dalla parte opposta di Totti.

Nessuno sguardo e nessun saluto tra i due: Totti è rimasto nella zona delle tribune riservato ai parenti dei giocatori, Ilary invece ha incitato Cristian qualche metro più avanti, insieme ai genitori Roberto e Daniela. L'ex coppia non si è nemmeno incrociata nel parcheggio, visto che sono anche entrati da due ingressi differenti, posteggiando in due posti diversi. L'unica cosa che è ancora gli accomuna è l'amore per il figlio Cristian e l'emozione quando l'hanno visto entrare in campo all'88' per il suo esordio con il Frosinone.

