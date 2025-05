Sinner "ingiocabile" con Lehecka: "Ho giocato veramente bene"

Dopo aver letteralmente asfaltato Jiri Lehecka, Jannik Sinner è soddisfatto della prestazione che gli ha consentito di raggiungere sul velluto Rublev agli ottavi di finale del Roland Garros. "Ho giocato veramente bene, specialmente per due set e mezzo. Sono felice per come sono andate le cose, ma le condizioni possono cambiare molto rapidamente da un giorno all'altro, come abbiamo già visto a Roma. Devo restare molto prudente. Andrey Rublev è un giocatore incredibile. Bisogna restare concentrati ogni giorno", ha spiegato alla fine della netta vittoria in tre set in circa un'ora e mezza di gioco.