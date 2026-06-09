Da Lussemburgo e Grecia solo una conferma: l'Italia del futuro non può prescindere da Pio Esposito

Non ci voleva una sfera di cristallo per avventurarsi in questa profezia. Da adesso è più chiaro per tutti: l'Italia futura del calcio, se si qualificherà per i Mondiali del 2030 e 2034, non potrà prescindere da Francesco Pio Esposito. Chiunque sia il nuovo CT, non potrà non accettare la sfacciata lezione della realtà. Uno come lui tra i giocatori italiani non c'è. Ma non è solo una questione momentanea: uno così non c'è da tempo. Piccolo riassunto numerico di questa mini-tournèe in Lussemburgo e Grecia: 163 minuti giocati e 2 gol, uno ogni 81'30". La media dei superbomber. Quello che i numeri non dicono e che va sempre constatato con i propri occhi è ciò che c'è dietro. In quei 163 minuti, Pio ha messo cuore e anima. Ha lottato come una belva in mezzo a due e spesso tra giocatori avversari, ha ripulito palloni ingiocabili, ha duettato con compagni meno esperti e molto più intimiditi. Sì è messo a disposizione nel senso più totale del termine. Ha dato lezioni a ragazzi non sempre più giovani di lui, li ha guidati con l'esempio e con l'umiltà, mai una parola di troppo, mai una sceneggiata. Ha sofferto con loro e gioito più di loro.