Roma, che guaio: lesione del bicipite femorale per Koné, fuori almeno un mese

Piove sul bagnato in casa Roma. Manu Koné, costretto a uscire ieri sera nel corso del primo della partita tra Roma e Bologna, dovrà stare fuori almeno un mese. Il francese infatti, che non potrà rispondere alla convocazione della sua nazionale per le amichevoli con Brasile e Colombia, ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e salterà sicuramente gli appuntamenti in Serie A contro Lecce, Inter, Pisa e Atalanta.