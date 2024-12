Cucurella torna sugli Europei: "Il fallo di mano con la Germania? Quando perdi cerchi qualcosa di cui lamentarti"

Marc Cucurella non ha intenzione di dare spazio ai detrattori che lo accusano di aver commesso un fallo di mano non segnalato che avrebbe deciso la semifinale degli ultimi Europei contro la Germania. Come riportato in un'intervista a Marca, il terzino spagnolo ha risposto alle accuse: "Loro pensano di essere stati eliminati per quello, ma mancava ancora molto tempo e avrebbero dovuto tirare il rigore... Anche noi avremmo potuto dire che Kroos avrebbe dovuto essere espulso. Alla fine, quando perdi, cerchi sempre qualcosa di cui lamentarti, ma questo è il calcio e non si può fare nulla. Una volta che è successo, è successo. Si sono lamentati di quello e basta".