Cristian Volpato cambia nazionale, sarà ai Mondiali con l'Australia

L'attaccante dell'Italia Under 21 Cristian Volpato ha cambiato nazionalità sportiva e rappresentare l'Australia in vista dei Mondiali, quattro anni dopo aver rifiutato la convocazione per il torneo del 2022. La Federazione calcistica australiana (Football Australia) ha annunciato venerdì che Volpato, nato a Sydney, è stato aggiunto al ritiro dei Socceroos a Los Angeles, in attesa della definizione della rosa definitiva entro lunedì. Il ventiduenne giocatore del Sassuolo è idoneo a cambiare nazionalità sportiva secondo le regole FIFA, non avendo mai disputato una partita ufficiale con la nazionale maggiore italiana. La federazione calcistica australiana ha dichiarato di aver "ricevuto una lettera di autorizzazione dalla Figc", un passaggio fondamentale per l'approvazione del cambio di nazionalità da parte della Fifa. L'Australia, inserita nel Gruppo D esordirà ai Mondiali contro la Turchia il 13 giugno a Vancouver, affronterà gli Stati Uniti sei giorni dopo a Seattle e concluderà la fase a gironi contro il Paraguay il 25 giugno allo stadio dei San Francisco 49ers.