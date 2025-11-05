Cristante: "Il Mondiale pesa tanto, ma bisogna andarci"

Bryan Cristante non cerca alibi per l'Italia e l'unica soluzione è quella di andare al Mondiale. Il centrocampista della Roma ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Il Tempo: "Il Mondiale pesa tanto, ma non ci sono altre strade, bisogna vincere il playoff e andare. Bisogna farlo e basta - ha spiegato Cristante parlando anche di Gennaro Gattuso -. Non è facile tirare fuori il massimo da ragazzi che vengono da tutta Europa, si gioca ogni tre giorni e c'è poco tempo. È un ruolo diverso da quello di allenatore, ma lui lo interpreta alla grande"