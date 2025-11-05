Logo SportMediaset

Calcio

Cristante: "Il Mondiale pesa tanto, ma bisogna andarci"

05 Nov 2025 - 16:03
© Getty Images

Bryan Cristante non cerca alibi per l'Italia e l'unica soluzione è quella di andare al Mondiale. Il centrocampista della Roma ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Il Tempo: "Il Mondiale pesa tanto, ma non ci sono altre strade, bisogna vincere il playoff e andare. Bisogna farlo e basta - ha spiegato Cristante parlando anche di Gennaro Gattuso -. Non è facile tirare fuori il massimo da ragazzi che vengono da tutta Europa, si gioca ogni tre giorni e c'è poco tempo. È un ruolo diverso da quello di allenatore, ma lui lo interpreta alla grande"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:02
Gianluca Zambrotta al Galà del Calcio Triveneto
17:40
Mainz, Henriksen alla vigilia della Fiorentina: "Anche noi siamo in un momento difficile"
17:03
Arbitri Serie B, Frosinone-Modena ad Arena
16:40
Uefa Youth League, Marsiglia-Atalanta 0-0
16:03
Cristante: "Il Mondiale pesa tanto, ma bisogna andarci"