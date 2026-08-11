La Fiorentina svela i numeri di maglia: a Kean il 9, Mastantuono prende il 30

Moise Kean questa volta si è preso il 9, Franco Mastantuono il 30 già indossato al Real Madrid e prima ancora al River Plate, Albert Gudmundsson l'11 visto che il 10 è stato ritirato per questa stagione, quella del Centenario viola, in onore di Giancarlo Antognoni. La Fiorentina ha diffuso i numeri di maglia per la stagione 2026-27. Eccola la lista ufficiale completa: Dodo 2, Pongracic 5, Dragusin 3, Brescianini 4, Atta 14, Ranieri 6, Mandragora 8, Kean 9, De Gea 43, Joao Mario 17, Gudmundsson 11, Lezzerini 19, Mastantuono 30, Jimenez 20, Valdepeñas 21, Ndour 27, Fortini 29, Viery 33,Oulai 42, Fagioli 44, Christensen 53, Parisi 65, Fabbian 80, Piccoli 91.