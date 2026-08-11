Sampdoria, superata quota 18mila abbonamenti

11 Ago 2026 - 19:35
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La Sampdoria sfonda il muro dei 18mila abbonamenti sottoscritti per la stagione 2026/27 di Serie B alla vigilia dell'80esima festa di compleanno della squadra in programma domani sera con uno spettacolo di droni nel cielo di Genova al Porto Antico e una festa dei tifosi al Molo dell'Amicizia a Quinto. "La corsa continua. E lo fa a vele spiegate. La campagna 'Mia, tua, nostra' supera un altro importante traguardo - commenta la società in una nota -. Un risultato che conferma il grande entusiasmo della tifoseria blucerchiata e che arriva con la vendita libera ormai nel vivo. Dopo il boom delle conferme, con la Gradinata Sud non più disponibile e un numero sempre crescente di rinnovi negli altri settori, anche i nuovi abbonamenti stanno procedendo a ritmo sostenuto". La vendita libera prosegue fino alle ore 23.59 di sabato 22 agosto. 

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