Serie A, Cremonese-Monza 2-3: doppietta di Caprari e gol di Ciurria

CREMONESE-MONZA 2-3

Allo Zini sconfitta pesante per i grigiorossi in chiave salvezza: le reti di Ciofani e Dessers nel finale non bastano. A rischio la panchina di Alvini

Caprari e Ciurria affondano la Cremonese



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Monza non sbaglia a Cremona e prova a scalare la classifica a quota 21. Nella 18.ma giornata di Serie A la squadra di Palladino batte 3-2 gli uomini di Alvini al termine di una partita tiratissima in chiave salvezza e inchioda i grigiorossi all'ultimo posto. Allo Zini i brianzoli partono forte e indirizzano il match: Ciurria (8') sblocca subito la gara, poi Caprari (18', 55') raddoppia i conti dal dischetto e nella ripresa firma il tris su assist di Petagna. Nel finale i grigiorossi si svegliano e accorciano le distanze con Ciofani (67') e con Dessers (83'), ma non basta. A rischio la panchina di Alvini.

LA PARTITA

Con le spalle al muro e una classifica complicatissima, Alvini va all-in e nella delicata sfida salvezza col Monza punta tutto sul tridente Okereke-Dessers-Tsadjout. Senza Mota, Palladino davanti invece ripropone il tandem Ciurria-Caprari sulla trequarti e si affida a Petagna. Con le squadre corte e compatte, la prima occasione pericolosa se la procura Caprari in ripartenza, ma Carnesecchi intercetta il suo sinistro. Al secondo tentativo però i brianzoli vanno subito a bersaglio. A sbloccare la gara ci pensa Ciurria su assist di Petagna alla fine di una bella azione manovrata. Gol che spezza l'equilibrio e indirizza il match. Dopo un tentativo largo di Valeri, infatti, i biancorossi gestiscono bene il possesso e raddoppiano i conti dal dischetto con Caprari per un contatto in area tra Ghiglione e Izzo punito dopo un check-VAR. Un uno due devastante per la Cremonese che prova a riorganizzare le idee ma sbatte contro l'organizzazione, il palleggio sicuro e il maggior tasso tecnico dei brianzoli. Tema tattico che "addormenta" il match e porta le squadre negli spogliatoi con zero tiri nello specchio della porta per la Cremonese.

La ripresa inizia con tre cambi. Alvini leva Ferrari e Okereke e fa entrare Aiwu e Castagnetti. Palladino sostituisce invece Birindelli con Ranocchia, arretrando Ciurria. Mosse che danno più equilibrio e spinta sugli esterni ai grigiorossi e mescolano anche un po' le carte della formazione biancorossa. Da una parte Caprari non riesce a sfruttare una buona ripartenza, dall'altra Pickel e Dessers costringono invece Di Gregorio agli straordinari. Interventi decisivi per respingere l'assalto grigiorosso e avviare poi il forcing del Monza. Con più spazi, gli uomini di Palladino sono micidiali in campo aperto e piazzano il tris ancora con Caprari, preciso ad appoggiare in rete col piattone un assist di Petagna. Rete che consente ai brianzoli di allungare e accende la gara. Senza più nulla da perdere, la Cremonese attacca infatti a testa bassa puntando sui cross di Valeri. Appena entrato in campo, Ciofani prima impegna Di Gregorio, poi accorcia le distanze di testa. Incornata che ridà speranze ai grigiorossi e infiamma il finale. Dopo un'incursione di Carlos Augusto, Gytkjaer ci prova di testa ma non centra la porta. Dalle parti di Di Gregorio invece si fanno vivi prima Buonaiuto e Bianchetti, poi Dessers, che accorcia ancora le misure con un diagonale che trasforma gli ultimi minuti in un forcing grigiorosso. A caccia del pari, la Cremonese spinge e tocca ancora a Di Gregorio scacciare i fantasmi definitivamente sugli sviluppi di un corner negli ultimi minuti. Il Monza si porta a ridosso delle prime dieci posizioni. La Cremonese invece si sveglia tardi e guarda ancora tutti dal basso in alto.



LE PAGELLE

Caprari 7,5: si muove bene tra le linee facendo valere soprattutto le sue qualità nello stretto e in contropiede. Parte da sinistra e riesce spesso a inventare e innescare i compagni. Segna la gara con una gran doppietta

Petagna 7: tanto lavoro sporco spalle alla porta per ripulire palloni e far salire la squadra dando un punto di riferimento in verticale. Chiude il match con due assist perfetti

Ciurria 7: si piazza a destra tra le linee e appoggia Petagna in profondità. Firma la rete che sblocca la gara facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Secondo gol consecutivo. Nella ripresa arretra al posto di Birindelli

Ghiglione 5: dalla sua parte ci sono Carlos Augusto e Caldirola e non è facile coprire e spingere a tutta fascia. Suo il tocco su Izzo che regala il rigore del 2-0 al Monza

Ciofani 6,5: entra e si rende subito pericoloso dando più dinamismo e peso all'attacco della Cremonese. Batte Di Gregorio con un colpo di testa preciso, poi da una sua spizzata arriva la rete di Dessers

Valeri 7: è l'uomo che fa la differenza nella Cremonese con le sue sgroppate e i suoi cross. Dal suo sinistro arrivano i pericoli maggiori. Serve l'assist a Ciofani e tante altre belle palle velenose



IL TABELLINO

CREMONESE-MONZA 2-3

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi 6; Quagliata 6 (37' st Zanimacchia), Bianchetti 5,5, Ferrari A 5,5. (1' st Aiwu 6); Ghiglione 5; Meitè 5, Pickel 5,5 (27' st Buonaiuto 6), Valeri 7; Okereke 5 (1' st Castagnetti 6), Dessers 6,5, Tsadjout 5 (12' st Ciofani 6,5).

A disp.: Saro, Sarr, Hendry, Lochoshvili, Ascacibar, Milanese, Afena-Gyan. All.: Alvini

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7,5; Izzo 6, Pablo Marì 6, Caldirola 6,5; Birindelli 5,5 (1' st Ranocchia 6), Machin 6,5 (24' st Colpani 5,5), Pessina 6,5, Carlos Augusto 6,5; Ciurria 7 (21' st D'alessandro 6), Caprari 7,5 (39' st Marlon sv); Petagna 7 (21' st Gytkjaer 6).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Barberis, Valoti, Sensi, Bondo, Vignato. All.: Palladino 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 8' Ciurria (M), 19' rig. Caprari (M), 10' st Caprari (M), 22' st Ciofani (C), 38' st Dessers (C)

Ammoniti: Okereke, Pickel (C); Birindelli, Caprari, Carlos Augusto, D'alessandro (M)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Nell’era dei tre punti a vittoria soltanto l'Ancona nel 2003/04 (cinque) e il Benevento nel 2017/18 (uno) hanno totalizzato meno punti della Cremonese in Serie A dopo 18 giornate di campionato (sette).

• Gianluca Caprari ha messo a segno la sua quinta doppietta in Serie A: non ne realizzava una dal 6 gennaio 2022, contro lo Spezia.

• Gianluca Caprari ha segnato cinque degli otto rigori calciati in Serie A, convertendo in rete gli ultimi tre tiri dal dischetto effettuati nel massimo campionato.

• Il Monza ha segnato nove reti nelle ultime quattro giornate di campionato, più del doppio di quelle realizzate nelle precedenti quattro partite giocate in Serie A (quattro).

• Per la prima volta in questo campionato la Cremonese ha realizzato due gol in casa: i grigiorossi non mettevano a segno due reti in una partita di Serie A allo Zini dal 6 aprile 1996 (Cremonese-Inter 2-4).

• Secondo gol consecutivo in campionato per Patrick Ciurria. L'ultima volta che l'attaccante del Monza era riuscito a segnare in due match di fila tra Serie A e Serie B risale all'aprile 2021 (in serie cadetta contro Frosinone e Pisa).

• Soltanto Atalanta (cinque) e Napoli (quattro) hanno segnato più gol su calcio di rigore del Monza (tre) in questo campionato di Serie A - Nessuno, invece, ha subito più reti dagli undici metri della Cremonese (quattro).

• Con il gol realizzato contro il Monza Daniel Ciofani è diventato il giocatore più anziano nei top 5 campionati europei (37 anni e 167 giorni) a contare almeno tre reti realizzate nella stagione in corso, superando Luka Modric (37 anni e 127 giorni).

• Daniel Ciofani ha segnato oggi il suo 17° gol in Serie A: il centravanti non realizzava una rete di testa nel torneo dall'aprile 2016, quando vestiva la maglia del Frosinone.

• Cyriel Dessers è il giocatore della Cremonese che ha preso parte a più reti nel campionato di Serie A in corso (quattro, tre gol e un assist).

• Andrea Petagna non realizzava due assist nella stessa partita in Serie A dal 17 gennaio 2021 (Napoli-Fiorentina 6-0).