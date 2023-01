Cremonese: ufficiale Ballardini nuovo tecnico, esordirà contro il Napoli in Coppa Italia

© Sito Cremonese

È ufficiale: Davide Ballardini è il nuovo allenatore della Cremonese. L'ex Genoa prende il posto di Massimiliano Alvini, cui è stata fatale la sconfitta casalinga contro il Monza. "Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club grigiorosso fino al 30 giugno 2024", si legge nel comunicato della Cremonese. Ballardini eredita una squadra che dopo 18 giornate non ha mai vinto e che occupa l'ultimo posto in classifica con 7 punti. Ballardini farà il suo esordio in panchina martedì sera nella sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli al Maradona. Giunto in mattinata a Cremona, Ballardini nel pomeriggio ha guidato il primo allenamento. "Sono molto contento che la società abbia pensato a noi. Detto questo la nostra attenzione sarà immediatamente rivolta al lavoro sul campo e alla conoscenza dei calciatori. Altro non si può aggiungere se non che ci alleneremo e cercheremo di fare il nostro massimo", le sue prime parole.