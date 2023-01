Cremonese, Ballardini: "È solo un punto di partenza"

CREMONESE

Il neo tecnico dopo la clamorosa vittoria ai rigori sul Napoli: "Da qui in avanti bisognerà fare molto altro"

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese: "È stata una buona partita, una buona prestazione in cui siamo stati squadra dall'inizio- ha detto il tecnico ai microfoni di SportMediaset dopo il successo ai rigori sul Napoli agli ottavi di Coppa Italia -. Salvezza? Questo è un buon punto di partenza, ma da qui in avanti bisognerà fare molto altro".

Ballardini ha poi spiegato il suo approccio con la nuova realtà: "Io non sono un esperto di niente, ma so fare il mio mestiere. Questa è una situazione difficile, ma lavorando da squadra tutto è possibile. In questi pochi giorni ho lavorato soprattutto sui principi generali, sulla fase difensiva, gli spazi da occupare, le pressioni da fare... ".