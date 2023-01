Cremonese, Alvini esonerato: al suo posto Ballardini

CAMBIO DI GUIDA

La sconfitta contro il Monza costa la panchina al tecnico grigiorosso, che sarà sostituito dall'ex Genoa

© Getty Images E' finita l'avventura di Massimiliano Alvini sulla panchina della Cremonese. La sconfitta interna contro il Monza è costata l'esonero al tecnico dei grigiorossi, sempre più in fondo alla classifica di Serie A. L'annuncio ufficiale è arrivato a poche ore dalla conclusione del match. Al posto di Alvini dovrebbe arrivare Davide Ballardini, con il quale si stanno definiendo i dettagli dell'accordo.

"U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi", il comunicato del club.

Alvini è il quinto allenatore esonerato in Serie A quando ancora non si è concluso il girone d'andata della stagione 2022/2023. Il primo era stato il compianto Sinisa Mihajlovic, allontanato dal Bologna e sostituito con Thiago Motta, seguito da Giovanni Stroppa, il cui posto è stato preso al Monza da Raffaele Palladino. Prima della sosta per i Mondiali in Qatar avevano perso la panchina Marco Giampaolo alla Sampdoria e Gabriele Cioffi al Verona, sostituiti rispettivamente da Dejan Stankovic e da Salvatore Bocchetti, affiancato da Marco Zaffaroni.