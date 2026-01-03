Logo SportMediaset

Calcio

Cremonese, Nicola: "Concentrati solo su noi stessi"

03 Gen 2026 - 14:31

"Servirà essere concentrati al 100% su di noi, l'ho detto ai ragazzi. Ora arriva un momento nel quale noi dobbiamo spingere, cercare di fare il terzo salto di qualità: questo passa anche dalla partita appena fatta contro il Napoli dove la squadra ha mostrato coraggio, personalità tattica e ci ha anche detto che per competere contro certe realtà dobbiamo migliorare sotto determinati aspetti e questo richiede tempo e sforzi maggiori". Così l'allenatore della Cremonese Davide Nicola nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina in campionato. "Dobbiamo trovare di più il terzo uomo, smarcare meglio alcuni giocatori in fase offensiva e prenderci qualche responsabilità in più: il girone d'andata è quasi finito e serve mettere più coraggio e convinzione in partite in cui ci sono pochi spazi. Vogliamo migliorare per quanto riguarda la gestione della fase di non possesso, dobbiamo essere più puliti, pronti e precisi. Questo richiede un focus al 100% su di noi, ce lo siamo detti e abbiamo chiaro l'obiettivo che vogliamo raggiungere".

15:17
Figc, Trapani deferito al Tfn per violazioni amministrative
15:05
Como, Fabregas: "Sempre in crescita, i dettagli fanno la differenza"
14:52
Udinese, Runjaic: "Troppi alti e bassi, dobbiamo lottare su ogni punto"
14:31
Cremonese, Nicola: "Concentrati solo su noi stessi"
14:25
Baroni verso il Verona: "Il Torino può crescere"