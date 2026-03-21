Cremonese, Giampaolo: "Gran reazione emotiva. Gol di Maleh e Vandeputte? Sono fortunato"

Ottimo esordio per Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese. Vittoria a Parma per i grigiorossi che non trovavano il successo da inizio dicembre: "Bravi i ragazzi perché tante cose le abbiamo solamente simulate, il tempo era poco. Ci voleva spirito, attaccamento alla maglia e una reazione, al di là degli aspetti tattici. E la squadra ha avuto tutto questo. Ci voleva una reazione emotiva così".