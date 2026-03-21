Cremonese, Giampaolo: "Gran reazione emotiva. Gol di Maleh e Vandeputte? Sono fortunato"
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Ottimo esordio per Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese. Vittoria a Parma per i grigiorossi che non trovavano il successo da inizio dicembre: "Bravi i ragazzi perché tante cose le abbiamo solamente simulate, il tempo era poco. Ci voleva spirito, attaccamento alla maglia e una reazione, al di là degli aspetti tattici. E la squadra ha avuto tutto questo. Ci voleva una reazione emotiva così".
L'allenatore ex Lecce ha rivitalizzato tanti protagonisti: "Maleh primo gol dopo 4 anni, Vandeputte primo in assoluto in Serie A. Sono fortunato. Vandeputte aveva già ricoperto quel ruolo e non avevo dubbi. Grassi metronomo intelligente, anche Maleh ha fatto una grande partita".
Vardy e compagni hanno raggiunto quota 27 punti come il Lecce, atteso dalla sfida in casa della Roma. Si riaprono le chance di restare in Serie A: "La Cremonese deve stare dentro la lotta salvezza, sarà durissima. Vincere partite in Serie A è molto difficile, una cosa alla volta".