Atalanta, tegola Hien: il comunicato della Svezia

Isak Hien salterà la finale playoff tra la sua Svezia e la Polonia. Lo comunica la federcalcio svedese, che spiega che il difensore dell'Atalanta è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale a causa dell’infortunio riportato nella partita contro l’Ucraina: "Dopo la vittoria contro l’Ucraina di giovedì, la nazionale maschile è rientrata in Svezia e prosegue la preparazione a Stoccolma in vista della decisiva finale di qualificazione di martedì contro la Polonia. Oggi è però arrivata la conferma di un cambiamento nella rosa. Questo a causa dell’infortunio di Isak Hien nella partita di giovedì. Il difensore centrale interromperà il ritiro e non sarà quindi disponibile per la gara di martedì".