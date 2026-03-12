LA DECISIONE

Crac Parma: condanna Ghirardi, la Cassazione dispone l'annullamento con rinvio

La decisione arriva a un anno dalla sentenza che aveva ridotto la pena dell'ex presidente del club emiliano da quattro anni a tre anni e dieci mesi

12 Mar 2026 - 16:06
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le sentenze di condanna nei confronti di Tommaso Ghirardi e degli altri imputati coinvolti nel fallimento del Parma Calcio del 2015. La decisione arriva a un anno dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva ridotto la pena dell'ex presidente del club emiliano da quattro anni a tre anni e dieci mesi, pur confermando la responsabilità per una gestione ritenuta gravemente irregolare. Con l'annullamento disposto dalla Cassazione cadono ora le accuse più pesanti a carico di Ghirardi, imponendo un nuovo processo d'appello che dovrà riesaminare le motivazioni e ridefinire il quadro delle responsabilità.  Il crac del Parma, esploso nel 2015 con debiti milionari e il successivo fallimento societario, aveva scosso il mondo del calcio e acceso un dibattito nazionale sulla sostenibilità economica dei club professionistici.

