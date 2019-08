CR7 guadagna 975mila dollari per ogni post su Instagram, ma Kylie Jenner lo batte

Kylie Jenner regina di Instagram. Secondo il sito di riferimento, l'artista per ogni post sul noto social riesce ad incassare la bellezza di 1,266 milioni di dollari. Al secondo posto la cantante Ariana Grande, che pur avendo più follower di Kylie, guadagna meno: 996mila dollari. Al terzo posto uno sportivo: Cristiano Ronaldo si porta a casa 975mila dollari. Molto più giù Chiara Ferragni, 43esima con 58mila e 300 dollari. I compensi per un post pubblicitario, con l`inserimento di prodotti commerciali anche "nascosti", cambia molto da settore a settore. I piu' pagati sono le celebrità e gli sportivi. Tra questi ultimi spiccano anche ex atleti, come David Beckham. La donna più pagata tra gli sportivi, sui social network, è Ronda Rousey, wrestler, alla 15esima posizione, seguita da Serena Williams. Al contrario, gli ambiti meno pagati sono quelli del fitness e quello del food. Tolti Jamie Oliver e Gordon Ramsey, ogni post viene pagato meno di 10mila dollari.

Kylie Jenner batte CR7 su Instagram instagram

