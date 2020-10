Covid-19, l'ipotesi del test antigenico poco prima delle partite

Il Covid-19 fa sempre più paura e il contagio corre fortissimo anche in Italia. Il calcio, che si era dato a giugno un Protocollo rigido da seguire, ora è in affanno per via delle tante positività riscontrate: 32 in serie A. Non bastano quindi solo i pur sempre frequenti tamponi, ma c'è bisogno di altro per rendere le gare delle vere e proprie bolle. In questo senso va la proposta di instituire il test antigenico poco prima delle partite.