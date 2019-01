Lazio, Inzaghi: "Con l'Inter servirà una gara di personalità"

30/01/2019

"A San Siro servirà una grande Lazio, ma soprattutto una buona dose di personalità. Dobbiamo momentaneamente lasciarci alle spalle il campionato e pensare alla Coppa Italia, un trofeo a cui teniamo molto". Alla vigilia del match con l'Inter, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. "Siamo reduci da un'ottima gara dalla quale, però, non siamo riusciti a raccogliere punti, ora dobbiamo concentrarci sulla Coppa Italia: ci servirà una grande partita perché l'Inter è un'ottima squadra ben allenata da Spalletti", ha aggiunto il tecnico biancoceleste.

"I nerazzurri sanno giocare a tre, ma possono scendere in campo anche con la difesa a quattro - ha spiegato Inzaghi - ci giocheremo al meglio la partita di domani, abbiamo rispetto per l'inter ma proveremo a mettere in campo la nostra personalità".



"Abbiamo visto che tutte le squadre tengono alla Coppa Italia, ieri abbiamo assistito ad una grande partita tra Milan e Napoli con i rossoneri che hanno vinto grazie a una doppietta di Piatek. Inter e Lazio, di conseguenza, avranno grande voglia di affrontare il Milan in semifinale", ha concluso Inzaghi.