Montepremi super per il Mondiale per club: 125 milioni di dollari a chi vince

Per la parte legata alla performance questa è la redistribuzione:

2 milioni di dollari per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari per la finalista;

40 milioni di dollari per la vincitrice.