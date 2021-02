Guardiola fa i complimenti al Bayern Monaco: "Chiamo Messi e vi sfido per il settimo titolo"

COMPLIMENTI DELL'EX

I tedeschi diventano la seconda squadra nella storia a vincere sei titoli un anno: "Prima c'era riuscito il mio Barcellona..."

Con la vittoria del Mondiale per Club, il Bayern Monaco è diventata la seconda squadra nella storia del calcio a conquistare sei titoli in un anno facendo il cosiddetto "sextuple": Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, Supercoppa Europea e, appunto, Mondiale per Club. "Complimenti ma ricordate che prima lo aveva fatto il mio Barcellona..." il messaggio dell'ex Pep Guardiola.

"Grandi congratulazioni alla famiglia del Bayern per aver vinto sei titoli su sei, sono orgoglioso di voi. Complimenti a tutti, in particolare a Flick anche se gli voglio ricordare che prima di lui lo avevamo fatto noi del Barcellona (nel 2009, ndr). Potrei chiamare Messi e gli altri per giocarci il settimo titolo... dimmi dove e quando e sarò lì!" il messaggio dell'allenatore, dal 2013 al 2016 alla guida dei bavaresi con cui vinse sette titoli (ma non la Champions).