Verso la finale: le statistiche di Milan-Bologna

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 6 gennaio contro l’Inter, il Milan potrebbe vincere due trofei in una singola stagione per la prima volta dal 2007/08 (Supercoppa Europea e Mondiale per Club in quel caso). Il Milan ha vinto quattro match consecutivi tra tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione: l’ultima volta che i rossoneri avevano ottenuto almeno quattro successi di fila risaliva al periodo tra marzo e aprile 2024 (sette in quel caso).