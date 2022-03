Un derby che vale molto di più: Milan e Inter, lotta di nervi

QUESTA SERA A SAN SIRO

Rossoneri e nerazzurri al crocevia della stagione

Si gioca la semifinale d'andata di Coppa Italia, ma in palio c'è molto di più. Milan e Inter sono al crocevia che può valere una stagione intera perché il risultato di questa sera a San Siro influirà indubbiamente anche sul campionato. I rossoneri vogliono ripetersi dopo la vittoria di tre settimane fa con la doppietta di Giroud, mentre i nerazzurri sono assetati di vendetta. Questione di nervi con le due squadre che hanno rallentato la corsa scudetto e hanno bisogno di una nuova spinta. Spinta decisiva che può arrivare stasera, anche se sarà solo Coppa Italia.

Derby a 360° e anche il Napoli guarda interessato perché una sconfitta può avere contraccolpi importanti, così come è successo ai nerazzurri in queste tre ultime settimane. Una partita che può indirizzare la corsa scudetto e in pochi pensano alla finale di Coppa Italia, il ritorno si giocherà addirittura il 20 aprile prossimo. Così tutte le energie sono concentrate in un duello che, al momento, è più nervoso, di testa. Match che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming qui sul nostro sito Sportmediaset.it: un martedì da leoni.