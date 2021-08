Torino, Vagnati sul futuro di Belotti: "Può succedere di tutto"

Davide Vagnati, d.s. del Torino, ha parlato ai microfoni di Italia 1 a proposito della situazione contrattuale di Belotti, in scadenza nel 2022: "Quando parlo con Andrea gli dico sempre che è un corno del nostro toro, per questo mi auguro che rimanga con noi il più possibile. Il contratto è in scadenza, ma c’è ancora tempo per parlarne. Può succedere di tutto. Abbiamo parlato con Andrea, abbiamo fatto uno sforzo economico importante. Tiene molto al Torino e non ha detto di voler andare via".