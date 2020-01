Torino, niente Coppa Italia per Verdi per un rosso di 880 giorni fa

VERSO TORINO-GENOA

Nel Toro che stasera si gioca il passaggio ai quarti di Coppa Italia, l'assenza più illustre è quella di Simone Verdi per squalifica. Nulla di eccezionale, se non per il fatto che l'attaccante granata è costretto a saltare il match contro il Genoa per un'espulsione rimediata 880 giorni fa. Nell'agosto 2017, quando vestiva la casacca del Bologna, Verdi rifilò una gomitata a Pezzi del Cittadella nei primi istanti di gara, rimediando una squalifica di 3 giornate.

Il club emiliano perse la partita 3-0 e venne eliminato dalla competizione. Da allora le squadre in cui il calciatore ha militato hanno giocato solamente due gare in Coppa Italia, ragion per cui l'attaccante ha ancora un turno da scontare: nel 2018/2019 ha saltato le partite in maglia Napoli contro Sassuolo e Milan, questa sera sconterà l'ultima giornata.