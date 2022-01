Supercoppa, maglia speciale per i nerazzurri: inquadri il codice e parte l'inno "C'è solo l'Inter"

Mercoledì sera a San Siro, in occasione della Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus, l'Inter scenderà in campo con una nuova e inedita maglia 'interattiva', realizzata in collaborazione con Socios.com, lo sponsor del club. Il classico logo sarà sostituito da una grafica composta da un QR code e dalla scritta “The Sound of Inter”. Chi inquadrerà il QR Code potrà ascoltare il coro "C’è Solo l’Inter", che è stato scelto dai possessori dei Fan Token dell’Inter nelle scorse settimane tramite un sondaggio sull’app di Socios.com.