Lazio, Sarri: "Sono perplesso, non possiamo essere questi"

Il tecnico biancoceleste dopo il ko in Coppa Italia: "Mi auguro ci fosse stanchezza fisica perché se fosse mentale sarebbe preoccupante"

Eliminato dalla Coppa Italia con un netto 0-4 subito dal Milan. La Lazio torna da San Siro con le ossa rotte: "Eravamo spenti e spero che fosse per un problema di stanchezza fisica, perché se è mentale è preoccupante - ha commentato Sarri a fine partita -. Avevamo trovato continuità e invece stasera abbiamo avuto antichi difetti. Da due mesi eravamo continui, ovviamente mi aspettavo delle difficoltà ma anche una prestazione diversa dei miei. La partita mi lascia perplesso e speriamo di rialzarci subito". Getty Images

"Non mi piace il format della Coppa Italia, ma non c'entra con la partita che abbiamo fatto. E' inconcepibile come è strutturata questa competizione - è tornato sulla polemica della vigilia Sarri ricordando i trascorsi in Inghilterra -. Com'è creata la FA Cup è tutta un'altra cosa, ma è un altro discorso".

Il lavoro di Sarri è ancora pienamente in corso con Immobile finito ai box: "Ciro ha subito un colpo forte al piede, speriamo si riprenda bene. Ogni squadra ha le sue caratteristiche, ma non tutte le mie squadre possono uscire con lo stampino. Dobbiamo trovare la nostra dimensione che sicuramente non è quella di stasera, non possiamo essere questi".