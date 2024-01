Roma-Cremonese, la moviola: Pairetto fischia per Mou ma è un "rigorino"

COPPA ITALIA

L'ex arbitro De Marco giudica generoso il penalty assegnato ai giallorossi nel finale dell'ottavo di Coppa Italia

Con un rigore assegnato all'85' e realizzato da Dybala, la Roma è riuscita a superare la Cremonese all'Olimpico (2-1 il finale) e ad aggiudicarsi così i quarti di finale. Sotto la lente di ingrandimento il fallo di Sernicola su Spinazzola che ha scaturito il penalty assegnato dall'arbitro Pairetto: per tanti si è trattato di un rigore generoso. O meglio non troppo evidente come sottolineato anche dall'ex fischietto Andrea De Marco negli studi Mediaset di Coppa Italia Live: "Il tocco sul difendente è leggero, non è un fallo netto" le sue parole.

"Sicuramente Sernicola non prende il pallone - ha aggiunto De Marco -. La cosa principale dal campo è vedere se è stato preso o meno il pallone: l'esterno non lo prende sicuramente. Il Var non è intervenuto perchè c'è stato comunque un contatto e la decisione finale spetta all'arbitro in campo. Siamo comunque davanti a un rigorino". La chiamata di Pairetto avrà sicuramente soddisfatto Josè Mourinho dopo un passato fra i due molto teso fra gesti, espulsioni e frecciate.